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Рада підтримала законопроект щодо покращення механізмів виведення банків-банкрутів з ринку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Верховна Рада на засіданні у середу підтримала проект закону № 4546 щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків. Відповідне рішення підтримало 235 нардепів, передає кореспондент УНН.

Рада підтримала законопроект щодо покращення механізмів виведення банків-банкрутів з ринку

Цитата

“Закон передбачає вдосконалення процедур, направлених на збереження активів банків, що перебувають у процедурі ліквідації, на вдосконалення проведення ліквідаційної процедури, визначення переліку підстав та виявлення нікчемних правочинів, а також вдосконалення порядку проведення ліквідаційної процедури, уточнення питань щодо сплати судового збору, а також передбачення можливості укладення договорів чи угод з тими особами, з якими Фонд гарантування перебуває в суді”, — сказав один з ініціаторів законопроекту, народний депутат від “Слуги народу” Данило Гетманцев, представляючи документ у ВР.

Деталі

Зі слів Гетманцева, даний законопроект — в інтересах вкладників і в інтересах банків — вкладників, ошуканих шахраями, які виводили чужі гроші з банків, доводячи ці банки до банкрутства.

“Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час ліквідації банків виявив виведених з банків грошей на 120 млрд грн, і встановив 700 осіб, які були пов’язані з власниками банків або самих власників банків, які брали участь у цій протиправній діяльності”, — зазначив він.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект визначає правові підстави для відшкодування збитків особою, якою заподіяно шкоду банку та кредиторам банку, а також особою, яка внаслідок таких дій отримала майнову вигоду.

Законопроект вводить такі поняття, зокрема, як “договір про добровільне відшкодування шкоди (збитків)”, а також “мирова угода”.

Зокрема, документ передбачає, що Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” може бути встановлено особливості здійснення реєстраційних дій під час виведення неплатоспроможних банків з ринку або ліквідації банків.

Визначається, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та неплатоспроможний банк або банк, щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію, звільняються від справляння адміністративного збору за державну реєстрацію та від плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервісів.

Законопроектом пропонується запровадити положення, що дозволить Фонду ініціювати цивільні, адміністративні, кримінальні чи арбітражні провадження про стягнення шкоди (збитків), заподіяної банку внаслідок націоналізації, експропріації майна, реквізиції, руйнування, шкоди або знецінення майна банку внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів, громадських заворушень.

За інформацією авторів законопроекту, протягом 2014-2015 років в Україні спостерігався масовий відплив депозитів з банківської системи та банкрутство 96 банків.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня ухвалила в цілому три законопроекти, що стосуються реструктуризації зобов’язань за валютними кредитами.

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