Рада ухвалила блок законопроектів про реструктуризацію валютних кредитів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила в цілому три законопроекти, що стосуються реструктуризації зобов’язань за валютними кредитами, передає кореспондент УНН.
Деталі
Так, проект закону № 4475 спрямований на захист позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, від зловживань з боку кредитодавців. Також законопроект має на меті сприяти відновленню платоспроможності позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, але не змогли своєчасно здійснювати платежі за цими кредитами.
Проект закону підтримали 273 нардепів.
Законопроектом передбачено внести доповнення до Закону України "Про споживче кредитування" з тим, щоб:
- поширити норми законопроекту на усі споживчі кредити, надані у іноземній валюті, за якими грошові зобов’язання, виражені в іноземній валюті, повністю не погашено;
- провести обов’язкову реструктуризацію на підставі закону (а не на підставі договору про реструктуризацію), умови реструктуризації визначити законом (а не договором);
- за наслідками реструктуризації перерахувати усі грошові зобов’язання у гривні (без прив’язки до іноземної валюти) за офіційним курсом, встановленим Національним банком на день реструктуризації;
- списати неустойку (штрафи, пеню), а сплачену до проведення реструктуризації неустойку зарахувати на погашення "тіла" кредиту та процентів за користування кредитом;
- переглянути процентну ставку за користування кредитом, що застосовувалась до реструктуризації.
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Законопроект № 4398 щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб передбачає проведення процедури банкрутства без залучення арбітражного керуючого і можливість встановлення судом мінімальної суми погашення заборгованості за кредитом. Також законопроектом пропонується виключити з ліквідаційної маси майно боржника, що складається з житла, яке є єдиним місцем проживання сім’ї .
Проект закону підтримало 272 народних обранці.
Законопроект № 4399 щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб пропонує внести зміни до Податкового кодексу України. Документ серед іншого пропонує звільнення від сплати ПДФО з прощеного боргу.
За документ проголосувало 269 депутатів.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, у вівторок Закон № 1349-ІХ, який врегульовує колекторську діяльність, покликаний захистити боржників від дій недобросовісних колекторів, було опубліковано у парламентській газеті "Голос України".