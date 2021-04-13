Рада приняла блок законопроектов о реструктуризации валютных кредитов

Детали

Так, проект закона № 4475 направлен на защиту заемщиков, получивших потребительские кредиты в иностранной валюте, от злоупотреблений со стороны кредитодателей. Также законопроект имеет цель способствовать восстановлению платежеспособности заемщиков, получивших потребительские кредиты в иностранной валюте, но которые не смогли своевременно осуществлять платежи по этим кредитам.

Проект закона поддержали 273 нардепов.

Законопроектом предусмотрено внести дополнения в Закон Украины "О потребительском кредитовании" с тем, чтобы:

- распространить нормы законопроекта на все потребительские кредиты, предоставленные в иностранной валюте, по которым денежные обязательства, выраженные в иностранной валюте, полностью не погашены;

- провести обязательную реструктуризацию на основании закона (а не на основании договора о реструктуризации), условия реструктуризации определить законом (а не договором)

- по результатам реструктуризации перечислить все денежные обязательства в гривне (без привязки к иностранной валюте) по официальному курсу, установленному Национальным банком на день реструктуризации;

- списать неустойку (штрафы, пеню), уплаченную до проведения реструктуризации неустойку зачислить на погашение "тела" кредита и процентов за пользование кредитом;

- пересмотреть процентную ставку за пользование кредитом, которая применялась до реструктуризации.

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Законопроект № 4398 о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц предусматривает проведение процедуры банкротства без привлечения арбитражного управляющего и возможность установления судом минимальной суммы погашения задолженности по кредиту. Также законопроектом предлагается исключить из ликвидационной массы имущество должника, состоящее из жилья, которое является единственным местом проживания семьи.

Проект закона поддержали 272 народных избранника.

Законопроект № 4399 о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины. Документ среди прочего предлагает освобождение от уплаты НДФЛ с прощенного долга.

За документ проголосовали 269 депутатов.

Что было раньше

Как сообщал УНН, во вторник Закон № 1349-ІХ, регулирующий коллекторскую деятельность, призванный защитить должников от действий недобросовестных коллекторов, был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".



