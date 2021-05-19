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Рада поддержала законопроект об улучшении механизмов вывода банков-банкротов с рынка

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Верховная Рада на заседании в среду поддержала проект закона № 4546 по совершенствованию механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков. Соответствующее решение поддержали 235 нардепов, передает корреспондент УНН.

Рада поддержала законопроект об улучшении механизмов вывода банков-банкротов с рынка

Цитата

“Закон предусматривает совершенствование процедур, направленных на сохранение активов банков, находящихся в процедуре ликвидации, на совершенствование проведения ликвидационной процедуры, определение перечня оснований и выявления ничтожных сделок, а также совершенствования порядка проведения ликвидационной процедуры, уточнения вопросов по уплате судебного сбора, а также предсказания возможности заключения договоров или соглашений с лицами, с которыми Фонд гарантирования находится в суде”, — сказал один из инициаторов законопроекта, народный депутат от “Слуги народа” Данил Гетманцев, представляя документ в ВР.

Детали

По словам Гетманцева, данный законопроект — в интересах вкладчиков и в интересах банков — вкладчиков, обманутых мошенниками, которые выводили чужие деньги из банков, доводя эти банки да банкротства.

“Фонд гарантирования вкладов физических лиц при ликвидации банков обнаружил выведенных из банков денег на 120 млрд грн, и установил 700 человек, которые были связаны с владельцами банков или самих владельцев банков, участвовавших в этой противоправной деятельности”, — отметил он .

Согласно пояснительной записке, законопроект определяет правовые основания для возмещения убытков лицом, которому причинен ущерб банку и кредиторам банка, а также лицом, в результате таких действий получившего имущественную выгоду.

Законопроект вводит такие понятия, в частности, как “договор о добровольном возмещении ущерба (убытков)”, а также “мировое соглашение”.

В частности, документ предусматривает, что Законом Украины “О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований” может быть установлены особенности осуществления регистрационных действий при выводе неплатежеспособных банков с рынка или ликвидации банков.

Определяется, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц и неплатежеспособных банков или банк, в отношении которого было принято решение о ликвидации, освобождаются от взимания административного сбора за государственную регистрацию и от платы за предоставление сведений из Единого государственного реестра через портал электронных сервисов.

Законопроектом предлагается ввести положение, что позволит Фонду инициировать гражданские, административные, уголовные или арбитражные производства о взыскании ущерба (убытков), причиненного банка в результате национализации, экспроприации имущества, реквизиции, разрушения, вреда или обесценения имущества банка в результате военных действий, вооруженных конфликтов, общественных беспорядков.

По информации авторов законопроекта, в течение 2014-2015 годов в Украине наблюдался массовый отток депозитов из банковской системы и банкротство 96 банков.

Что было раньше

Как сообщал УНН, Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля приняла в целом три законопроекта, касающиеся реструктуризации обязательств по валютным кредитам.

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