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Рада поддержала инициативу Зеленского о процедуре банкротства на карантине

Киев • УНН

 • 18871 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 1 июня, поддержала в первом чтении президентский проект закона № 4220 относительно урегулирования отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19. Соответствующее решение поддержали 314 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада поддержала инициативу Зеленского о процедуре банкротства на карантине

Цитата:

"Президентом предлагается несколько изменений. Во-первых, предлагается уточнить, каким образом будут происходить собрание кредиторов и опросы путем видеоконференции. В частности, мы предполагаем, что будет собственно идентификация по ЕЦП происходить. Далее предлагается усовершенствовать уточнение условий и характера ответственности арбитражного управляющего, поскольку Президент предлагает уточнить, что освобождается арбитражный управляющий исключительно от дисциплинарной ответственности", - отметила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, представляя законопроект в парламенте.

"Также предусмотрены основания продления некоторых строков, а именно, что они будут продлены исключительно судом и по ходатайству кого-то из участников, также процедура обращения с заявлением об открытии дела о банкротстве и осуществление производства о банкротстве путем отмены моратория на открытие производства по делам о банкротстве должников юридических лиц", - добавила она.

Детали

Реализация закона, как ожидается, будет способствовать созданию необходимых условий для эффективной защиты субъектами хозяйствования права собственности, обеспечения их равенства перед законом и судом при осуществлении процедур банкротства, восстановления платежеспособности должников на период мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Что было ранее

На прошлой пленарной неделе Верховная Рада поддержала проект закона № 4546 по совершенствованию механизмов вывода банков с рынка и удовлетворению требований кредиторов этих банков.

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