Рада поддержала стимулирование создания семейных фермерских хозяйств

Законом предусмотрено обеспечить возможность для жителей села легализовать свою деятельность в форме предпринимательской деятельности для физических лиц - предпринимателей, которые организовали фермерское хозяйство, в том числе семейное, и предоставлено им возможность быть плательщиками единого налога четвертой группы, при условии соответствия совокупности следующих критериев: осуществление деятельности исключительно в пределах фермерского хозяйства зарегистрированного в соответствии с Законом "О фермерском хозяйстве".

Занятия исключительно производством сельскохозяйственной продукции, ее переработкой и поставкой; осуществления хозяйственной деятельности (кроме поставок) по месту налогового адреса; не использование труда наемных лиц.

Предполагается, что членами такого фермерского хозяйства могут быть только члены семьи, площадь сельскохозяйственных угодий в собственности и/или пользовании, земель водного фонда в пользовании членов фермерского хозяйства составляет не менее 2 гектара, но не более 20 гектаров.

Законом также установлен льготный порядок уплаты единого социального взноса для всех членов фермерского хозяйства, в т.ч. его главі (доплата ЕСВ средства Государственного бюджета в течение 10 лет) и уплату налога на доходы физических лиц по арендной плате за земельные участки (паи), в местные бюджеты по местонахождению таких земельных участков.



Напомним, среднемесячный доход на одного члена домохозяйства переселенца составляет 2239 грн. Он ниже фактический прожиточный минимум - 3215 грн. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного МОМ и Агентством ООН по вопросам миграции в марте 2018 года.