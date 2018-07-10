Рада поддержала стимулирование создания семейных фермерских хозяйств
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Верховная Рада поддержала стимулирование создания семейных фермерских хозяйств. За соответствующий законопроект проголосовали 229 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законом предусмотрено обеспечить возможность для жителей села легализовать свою деятельность в форме предпринимательской деятельности для физических лиц - предпринимателей, которые организовали фермерское хозяйство, в том числе семейное, и предоставлено им возможность быть плательщиками единого налога четвертой группы, при условии соответствия совокупности следующих критериев: осуществление деятельности исключительно в пределах фермерского хозяйства зарегистрированного в соответствии с Законом "О фермерском хозяйстве".
Занятия исключительно производством сельскохозяйственной продукции, ее переработкой и поставкой; осуществления хозяйственной деятельности (кроме поставок) по месту налогового адреса; не использование труда наемных лиц.
Предполагается, что членами такого фермерского хозяйства могут быть только члены семьи, площадь сельскохозяйственных угодий в собственности и/или пользовании, земель водного фонда в пользовании членов фермерского хозяйства составляет не менее 2 гектара, но не более 20 гектаров.
Законом также установлен льготный порядок уплаты единого социального взноса для всех членов фермерского хозяйства, в т.ч. его главі (доплата ЕСВ средства Государственного бюджета в течение 10 лет) и уплату налога на доходы физических лиц по арендной плате за земельные участки (паи), в местные бюджеты по местонахождению таких земельных участков.
Напомним, среднемесячный доход на одного члена домохозяйства переселенца составляет 2239 грн. Он ниже фактический прожиточный минимум - 3215 грн. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного МОМ и Агентством ООН по вопросам миграции в марте 2018 года.