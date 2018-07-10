Рада підтримала стимулювання створення сімейних фермерських господарств
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Верховна Рада підтримала стимулювання створення сімейних фермерських господарств. За відповідний законопроект проголосували 229 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законом передбачено забезпечити можливість для мешканців села легалізувати свою діяльність у формі підприємницької діяльності для фізичних осіб - підприємців, які організували фермерське господарство, в тому числі сімейне, та надано їм можливість бути платниками єдиного податку четвертої групи, за умови відповідності сукупності таких критеріїв: здійснення діяльності виключно в межах фермерського господарства зареєстрованого відповідно до Закону “Про фермерське господарство”.
Зайняття виключно виробництвом сільськогосподарської продукції, її переробкою та постачанням; здійснення господарської діяльності (крім постачання) за місцем податкової адреси; не використання праці найманих осіб.
Передбачається, що членами такого фермерського господарства можуть бути лише члени сім’ї, площа сільськогосподарських угідь у власності та/або користуванні, земель водного фонду у користуванні членів фермерського господарства становить не менш як 2 гектари, але не більш як 20 гектарів.
Законом також встановлено пільговий порядок сплати єдиного соціального внеску для усіх членів фермерського господарства, у т.ч. його голови (доплата ЄСВ коштом Державного бюджету протягом 10 років) та сплату податку на доходи фізичних осіб з орендної плати за земельні ділянки (паї), до місцевих бюджетів за місцеперебуванням таких земельних ділянок.
Нагадаємо, середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства переселенця становить 2 239 грн. Він є нижчим за фактичний прожитковий мінімум – 3 215 грн. Про це свідчать результати опитування проведеного МОМ та Агентством ООН з питань міграції в березні 2018 року.