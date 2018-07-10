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Рада підтримала стимулювання створення сімейних фермерських господарств

Рада підтримала стимулювання створення сімейних фермерських господарств

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Верховна Рада підтримала стимулювання створення сімейних фермерських господарств. За відповідний законопроект проголосували 229 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Законом передбачено забезпечити можливість для мешканців села легалізувати свою діяльність у формі підприємницької діяльності для фізичних осіб - підприємців, які організували фермерське господарство, в тому числі сімейне, та надано їм можливість бути платниками єдиного податку четвертої групи, за умови відповідності сукупності таких критеріїв: здійснення діяльності виключно в межах фермерського господарства зареєстрованого відповідно до Закону “Про фермерське господарство”.

Зайняття виключно виробництвом сільськогосподарської продукції, її переробкою та постачанням; здійснення господарської діяльності (крім постачання) за місцем податкової адреси; не використання праці найманих осіб.

Передбачається, що членами такого фермерського господарства можуть бути лише члени сім’ї, площа сільськогосподарських угідь у власності та/або користуванні, земель водного фонду у користуванні членів фермерського господарства становить не менш як 2 гектари, але не більш як 20 гектарів.

Законом також встановлено пільговий порядок сплати єдиного соціального внеску для усіх членів фермерського господарства, у т.ч. його голови (доплата ЄСВ коштом Державного бюджету протягом 10 років) та сплату податку на доходи фізичних осіб з орендної плати за земельні ділянки (паї), до місцевих бюджетів за місцеперебуванням таких земельних ділянок.

Нагадаємо, середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства переселенця становить 2 239 грн. Він є нижчим за фактичний прожитковий мінімум – 3 215 грн. Про це свідчать результати опитування проведеного МОМ та Агентством ООН з питань міграції в березні 2018 року.

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