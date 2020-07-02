Рада не успела сегодня проголосовать по законопроекту об игорном бизнесе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Верховная Рада Украины во время утреннего пленарного заседания рассмотрела около 150 поправок к законопроекту об игорном бизнесе. Однако не успела проголосовать за сам проект закона во втором чтении, несмотря на продолжение заседания на 15 минут, передает корреспондент УНН.
В частности, сегодня нардепы рассмотрели 146 поправок, из которых поддержали 69. В общем законопроекту подали 3500 поправок.
“Утреннее заседание Верховной Рады объявляю закрытым”, — сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков.
Напомним, что вчера ВР рассмотрела более 80 поправок к законопроекту об игорном бизнесе, и не поддержали ни одной.
Ранее в УНН сообщалось, что поправки к законопроекту об игорном бизнесе в парламенте надеются пройти за несколько дней, ведь к этому проекту закона не может быть применена сокращенная процедура или какой-то механизм во избежание их рассмотрения.
В свою очередь, председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия прогнозирует, что законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине Верховная Рада примет сегодня, 2 июля, в полдень.