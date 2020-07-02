Рада не встигла сьогодні проголосувати по законопроекту про гральний бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Верховна Рада України під час ранкового пленарного засідання розглянула майже 150 поправок до законопроекту про гральний бізнес. Проте не встигла проголосувати за сам проект закону у другому читанні, попри продовження засідання на 15 хвилин, передає кореспондент УНН.
Зокрема, сьогодні нардепи розглянули 146 поправок, з яких підтримали 69. Загалом до законопроекту подали 3500 поправок.
“Ранкове засідання Верховної Ради оголошую закритим”, — сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.
Нагадаємо, що вчора ВР розглянула понад 80 поправок до законопроекту про гральний бізнес, і не підтримали жодної.
Раніше в УНН повідомлялося, що поправки до законопроекту про гральний бізнес у парламенті сподіваються пройти за декілька днів, адже до цього проекту закону не може бути застосована скорочена процедура чи якийсь механізм аби уникнути їхнього розгляду.
У свою чергу, голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія прогнозує, що законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні Верховна Рада ухвалить сьогодні, 2 липня, опівдні.