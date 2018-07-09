Рада не планирует до каникул обновлять ЦИК

Также, среди прочего, парламентарии планируют во вторник рассмотреть проекты законов о запрете принудительного взыскания задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса перед российскими компаниями, об отмене некоторых законов Украины о государственном регулировании производства и реализации сахара, определиться по вопросу сельскохозяйственной кооперации и переименовать ряд населенных пунктов.



В среду депутаты намерены рассмотреть, в частности во втором чтении проект закона об учреждении бизнес-омбудсмена и определиться относительно проекта постановления о проведении Всеукраинской эстафеты Единение по случаю 100-летия провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.



В четверг, парламентарии планируют определиться относительно проектов законов о правовом статусе лиц, пропавших без вести, повышении социальной защиты военнослужащих, преодолении пиратства, ряд законопроектов, касающихся защитных мер, ратифицировать соглашения по обеспечению преследования лиц, подозреваемых в катастрофе самолета MH17, ряд соглашений о реадмиссии.



В пятницу запланирована традиционная час вопросов к правительству. Кроме этого парламентарии намерены рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи и проект постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2018 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".



При этом в расписании заседаний не предусмотрено рассмотрение вопроса о назначении и увольнении членов ЦИК.



В этот же день будет объявлено о закрытии сессии.



Напомним, 5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.