Рада не планує до канікул оновлювати ЦВК

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Верховна Рада під час останнього пленарного сесійного тижня планує розглянути законопроекти про заборону розміщення офісів у житлових будинках та Національне бюро фінансової безпеки та ратифікувати низку угод. У ВР не планують розгляд проектів постанов про призначення та звільнення членів ЦВК. Про це сказано у розкладі засідань на поточний пленарний тиждень, передає кореспондент УНН.

Також, серед іншого, парламентарі планують у вівторок розглянути проекти законів про заборону примусового стягнення заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу перед російськими компаніями, про скасування деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру, визначитися щодо питання сільськогосподарської кооперації та перейменувати низку населених пунктів.

У середу депутати мають намір розглянути, зокрема у другому читанні проект закону про установу бізнес-омбудсмена та визначитися стосовно проекту постанови про проведення Всеукраїнської Естафети Єднання з нагоди 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

У четвер, парламентарі планують визначитися щодо проектів законів про правовий статус осіб, зниклих безвісти, підвищення соціального захисту військовослужбовців, подолання піратства, низку законопроектів, які стосуються захисних заходів, ратифікувати угоди щодо забезпечення переслідування осіб підозрюваних у катастрофі літака MH17, низку угод про реадмісію.

У п’ятницю запланована традиційна година запитань до уряду. Крім цього парламентарі мають намір розглянути проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді та проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про призначення у 2018 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених".

При цьому у розкладі засідань не передбачено розгляд питання про призначення та звільнення членів ЦВК.

В цей же день буде оголошено про закриття сесії.

Нагадаємо, 5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

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