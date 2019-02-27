Рада не разрешила детям, лишенным родительской опеки, поступать в вузы без ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Верховная Рада отклонила законопроект о праве детей, лишенных родительской опеки, поступать в учреждения высшего образования без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО) № 5023, передает УНН.
За документ проголосовал лишь 121 народный депутат, а для принятия решения нужно было по крайней мере 226 голосов.
Напомним, в прошлом году из оккупированного Крыма в украинские вузы поступили 227 человек.
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Ранее УНН сообщал, что украинцы призывают упростить программу ВНО на 2019 и последующие годы. Соответствующая петиция за номером 22/050682-эп зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко 19 февраля.
Кроме того, для участия в пробном ВНО, которое состоится 16 и 23 марта 2019, зарегистрировались 191 314 человек.