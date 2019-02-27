Рада не разрешила детям, лишенным родительской опеки, поступать в вузы без ВНО

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 17837 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 40967 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119840 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122676 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124343 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122469 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154605 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117331 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145185 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада не разрешила детям, лишенным родительской опеки, поступать в вузы без ВНО

Рада не разрешила детям, лишенным родительской опеки, поступать в вузы без ВНО

Киев  •  УНН

 • 19419 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Верховная Рада отклонила законопроект о праве детей, лишенных родительской опеки, поступать в учреждения высшего образования без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО) № 5023, передает УНН.

За документ проголосовал лишь 121 народный депутат, а для принятия решения нужно было по крайней мере 226 голосов.

Напомним, в прошлом году из оккупированного Крыма в украинские вузы поступили 227 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для участия в ВНО-2019 уже зарегистрировались более 51 000 человек

Ранее УНН сообщал, что украинцы призывают упростить программу ВНО на 2019 и последующие годы. Соответствующая петиция за номером 22/050682-эп зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко 19 февраля.

Кроме того, для участия в пробном ВНО, которое состоится 16 и 23 марта 2019, зарегистрировались 191 314 человек.

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