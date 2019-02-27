Рада не дозволила дітям, позбавленим батьківської опіки, вступати до вишів без ЗНО

За документ проголосував лише 121 народний депутат, а для ухвалення рішення треба було принаймні 226 голосів.



Нагадаємо, торік з окупованого Криму до українських вишів вступили 227 людей.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Для участі у ЗНО-2019 вже зареєструвалися понад 51 тисяча осіб



Раніше УНН повідомляв, що Українці закликають спростити програму ЗНО на 2019 та наступні роки. Відповідна петиція за номером 22/050682-еп зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка 19 лютого.



Крім того, Для участі у пробному ЗНО, яке відбудеться 16 та 23 березня 2019 року, зареєструвалися 191 314 осіб.