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Рада не дозволила дітям, позбавленим батьківської опіки, вступати до вишів без ЗНО

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Верховна Рада відхилила законопроект про право дітей, позбавлених батьківської опіки, вступати до закладів вищої освіти без складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) № 5023, передає УНН. 

За документ проголосував лише 121 народний депутат, а для ухвалення рішення треба було принаймні 226 голосів. 

Нагадаємо, торік з окупованого Криму до українських вишів вступили 227 людей

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Для участі у ЗНО-2019 вже зареєструвалися понад 51 тисяча осіб

Раніше УНН повідомляв, що Українці закликають спростити програму ЗНО на 2019 та наступні роки. Відповідна петиція за номером 22/050682-еп зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка 19 лютого

Крім того, Для участі у пробному ЗНО, яке відбудеться 16 та 23 березня 2019 року, зареєструвалися 191 314 осіб.

Українські Національні Новини

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