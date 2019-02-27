Рада не дозволила дітям, позбавленим батьківської опіки, вступати до вишів без ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Верховна Рада відхилила законопроект про право дітей, позбавлених батьківської опіки, вступати до закладів вищої освіти без складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) № 5023, передає УНН.
За документ проголосував лише 121 народний депутат, а для ухвалення рішення треба було принаймні 226 голосів.
Нагадаємо, торік з окупованого Криму до українських вишів вступили 227 людей.
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Раніше УНН повідомляв, що Українці закликають спростити програму ЗНО на 2019 та наступні роки. Відповідна петиція за номером 22/050682-еп зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка 19 лютого.
Крім того, Для участі у пробному ЗНО, яке відбудеться 16 та 23 березня 2019 року, зареєструвалися 191 314 осіб.