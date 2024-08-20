Рада назначила «слугу народа» Бакумова главой ВСК по фортификациям и дронам вместо Задорожного

Верховная Рада приняла постановление, которым сняла народного депутата от «Слуги народа» Николая Задорожного, подозреваемого в вымогательстве взятки с должности председателя ВСК по вопросам использования средств государственного бюджета на строительство фортификаций и закупку дронов. Новым председателем ВСК назначен Александр Бакумов. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

№11422 - замена председателя ВСК по фортификациям и дронам с Николая Задорожного на Александра Бакумова (282) - сообщил Железняк.

Согласно постановлению, депутаты отозвали депутата от «Слуги народа» Николая Задорожнего с должности председателя ВСК по вопросам использования средств государственного бюджета Украины, направленных на обустройство фортификационных сооружений и инженерных заграждений на линии соприкосновения, а также на изготовление и закупку беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы для воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований.

Вместо Задорожного главой ВСК был избран другой нардеп от «Слуги народа» Александр Бакумов.

Напомним,

В мае Верховная Рада создала временную специальную комиссию по обустройству фортификационных сооружений и закупки беспилотных летательных аппаратов, председателем которой был назначен Николай Задорожный.

В июле НАБУ и САП сообщили народному депутату от фракции «Слуга народа» Николаю Задорожному о подозрении в вымогательстве неправомерной выгоды за непрепятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области.

Задорожный позже был исключен из партии.

Задорожному суд избрал меру пресечения в виде залога в три миллиона 28 тысяч гривен.