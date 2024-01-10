Рада назначила Пищанскую председателем Счетной палаты
Киев • УНН
Ольга Пищанская была назначена Верховной Радой Украины на должность главы Счетной палаты после того, как ранее возглавляла АМКУ.
Верховная Рада в среду, 10 января, назначила бывшую главу Антимонопольного комитета Ольгу Пищанскую главой Счетной палаты. Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Парламент назначил главой Счетной палаты Ольгу Пищанскую. До этого она занимала должность главы АМКУ. ЗА- 252. ..... несмотря на предостережения международных партнеров
Он напомнил, что этот вопрос еще был еще в повестке дня 21-го декабря прошлого года, но тогда не хватило голосов.
Напомним
Счетную палату с 2018 года по апрель 2023 года возглавлял Валерий Пацкан.
Ольга Пищанская была уволена с должности главы АМКУ 5 сентября 2023 года.
21 декабря Верховная Рада одобрила назначение четырех членов Счетной палаты, в том числе и Пищанской. Тогда сообщалось, что Пищанскую могут избрать председателем Счетной палаты.
Рада назначила Пищанскую председателем Счетной палаты
Ольга Пищанская была назначена Верховной Радой Украины на должность главы Счетной палаты после того, как ранее возглавляла АМКУ.
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