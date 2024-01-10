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Рада назначила Пищанскую председателем Счетной палаты

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 10:22  •  28259 просмотра

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Ольга Пищанская была назначена Верховной Радой Украины на должность главы Счетной палаты после того, как ранее возглавляла АМКУ.

Верховная Рада в среду, 10 января, назначила бывшую главу Антимонопольного комитета Ольгу Пищанскую главой Счетной палаты. Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Парламент назначил главой Счетной палаты Ольгу Пищанскую. До этого она занимала должность главы АМКУ.  ЗА- 252. ..... несмотря на предостережения международных партнеров

- написал Железняк в Telegram.

Он напомнил, что этот вопрос еще был еще в повестке дня 21-го декабря прошлого года, но тогда не хватило голосов.

Напомним

Счетную палату с 2018 года по апрель 2023 года возглавлял Валерий Пацкан.

Ольга Пищанская была уволена с должности главы АМКУ 5 сентября 2023 года.

21 декабря Верховная Рада одобрила назначение четырех членов Счетной палаты, в том числе и Пищанской. Тогда сообщалось, что Пищанскую могут избрать председателем Счетной палаты.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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