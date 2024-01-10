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Актуальне
Рада призначила Піщанську головою Рахункової палати

Рада призначила Піщанську головою Рахункової палати

Київ • УНН

 • 34252 перегляди

Ольга Піщанська була призначена Верховною Радою України на посаду голови Рахункової палати після того, як раніше очолювала АМКУ.

Верховна Рада в середу, 10 січня, призначила колишню голову Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську головою Рахункової палати. Про це написав народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Парламент призначив головою Рахункової палати Ольгу Піщанську. До цього вона займала посаду голови АМКУ.  ЗА- 252. …..попри застереження міжнародних партнерів

- написав Железняк у Telegram.

Він нагадав, що це питання ще було ще в порядку денному 21-го грудня минулого року, але тоді не вистачило голосів.

Нагадаємо

Рахункову палату з 2018 року по квітень 2023 року очолював Валерій Пацкан.

Ольга Піщанська була звільнена з посади голови АМКУ 5 вересня 2023 року.

21 грудня Верховна Рада схвалила призначення чотирьох членів Рахункової палати, в тому числі і Піщанської. Тоді повідомлялося, що Піщанську можуть обрати головою Рахункової палати.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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