Совет НАТО – Россия будет заседать накануне встречи глав МИД стран альянса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. 30 марта, накануне встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Брюсселе состоится заседание Совета НАТО – Россия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН со ссылкой на пресс-службу альянса.
"После консультаций с членами Совета НАТО – Россия я пригласил их на встречу на уровне послов. Встреча состоится 30 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", – говорится в заявлении Й.Столтенберга.
Как сообщал УНН, 27 марта в Североатлантическом альянсе решили изменить дату встречи глав МИД стран-членов и перенести ее на 31 марта.