Совет НАТО – Россия будет заседать накануне встречи глав МИД стран альянса

"После консультаций с членами Совета НАТО – Россия я пригласил их на встречу на уровне послов. Встреча состоится 30 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", – говорится в заявлении Й.Столтенберга.

Как сообщал УНН, 27 марта в Североатлантическом альянсе решили изменить дату встречи глав МИД стран-членов и перенести ее на 31 марта.