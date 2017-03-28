Рада НАТО – Росія засідатиме напередодні зустрічі голів МЗС країн альянсу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. 30 березня, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу, у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО – Росія. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг, передає УНН із посиланням на прес-службу альянсу.
“Після консультацій із членами Ради НАТО—Росія я запросив їх на зустріч на рівні послів. Зустріч відбудеться 30 березня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі”, — йдеться в заяві Й.Столтенберга.
Як повідомляв УНН, 27 березня у Північноатлантичному альянсі вирішили змінити дату зустрічі голів МЗС країн-членів та перенести її на 31 березня.