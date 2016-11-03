Рада намерена ввести в Украине институт медиации

Законопроектом устанавливается, что медиация - это структурированные переговоры, в которых стороны пытаются самостоятельно, на добровольной основе, достичь согласия с помощью третьей независимой стороны - медиатора.

Также он определяет основные принципы медиации, правовые основы проведения процедуры медиации, условия получения статуса медиатора, требования к нему особенности проведения процедуры медиации в ходе судебного или третейского разбирательства, механизмы контроля за качеством предоставления услуг медиации. При этом для медиатора юридическое образование не является обязательным.

Кроме этого, предусмотрено ограничение сферы применения медиации положением, что медиация не может быть применена по делам (производствам), по которым стороны не могут заключить мировое соглашение или соглашение о примирении в соответствии с действующим законодательством Украины.