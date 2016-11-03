Рада має намір запровадити в Україні інститут медіації
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада має намір запровадити в Україні інститут медіації. За відповідний законопроект у першому читанні проголосували 238 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроектом встановлюється, що медіація — це структуровані переговори, в яких сторони намагаються самостійно, на добровільній основі, досягти згоди за допомогою третьої незалежної сторони — медіатора.
Також ним визначаються основні принципи медіації, правові засади проведення процедури медіації, умови набуття статусу медіатора, вимоги до нього особливості проведення процедури медіації під час судового або третейського розгляду, механізми контролю за якістю надання послуг медіації. При цьому для медіатора юридична освіта не є обов’язковою.
Крім цього, передбачено обмеження сфери застосування медіації положенням, що медіація не може бути застосована у справах (провадженнях), за якими сторони не можуть укласти мирову угоду, або угоду про примирення згідно з чинним законодавством України.