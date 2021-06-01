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Рада хочет изменить Кодекс Украины по процедурам банкротства

Киев • УНН

 • 14935 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Верховная Рада на заседании во вторник поддержала в первом чтении проект закона № 4409 о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства. Законодательную инициативу поддержало 256 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада хочет изменить Кодекс Украины по процедурам банкротства

Цитата:

"Мы банально вводим такие термины, как: "конфлик интересов" заменяется термином "реальный" и "потенциальный конфликт интересов". То есть фактически мы подгоняем нормы кодекса под действующее законодательство. Мы, например, заменяем слово "должник" вместо "банкрота". То есть, опять-таки, вводим технические моменты. Кроме того, с теми техническими моментами мы разблокируем, например, транскоронное банкротство, поскольку на сегодня именно потому, как в действующем кодексе сформирована норма, мы не можем применять этот институт", - отметила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, представляя законопроект в парламенте.

Детали

Согласно пояснительной записке, целью и задачей проекта закона является устранение технических неувязок и недостатков, урегулирования спорных вопросов и согласование некоторых положений Кодекса между собой.

Предложенные проектом Закона изменения касаются, в частности:

- согласования положений Кодекса, приведение их в соответствие с Хозяйственным процессуальным кодексом Украины, Законов Украины "О предотвращении коррупции", "Об управлении объектами государственной собственности", "О судебном сборе", "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов";

- унификации, устранение разногласий в терминологии во всем тексте Кодекса; изменений, связанных с внедрением автоматизированной системы "Банкротство и неплатежеспособность";

- совершенствование порядка отбора арбитражных управляющих в делах о банкротстве;

- исключение из текста Кодекса некорректных или противоречивых норм, а также конкретизация положений Кодекса;

- приведение в соответствие норм Кодекса в законодательство в сфере архивного дела и делопроизводства;

- установление четких сроков для погашения требований кредиторов и устранение возможности злоупотреблений со стороны арбитражного управляющего;

- регулирование вопроса обращения с имуществом банкрота после закрытия производства по делу о банкротстве.

Что было раньше

Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 1 июня, поддержала в первом чтении президентский проект закона № 4220 относительно урегулирования отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19.

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