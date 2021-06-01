Рада хоче змінити Кодекс України з процедур банкрутства

Цитата:

"Ми банально вводимо такі терміни, як: "конфлік інтересів" заміняється терміном "реальний" та "потенційний конфлікт інтересів". Тобто фактично ми підганяємо норми кодексу до діючого законодавства. Ми, наприклад, заміняємо слово "боржник" замість "банкрута". Тобто, знов таки, вводимо технічні моменти. Окрім того, з тими технічними моментами ми розблоковуємо, наприклад, транскоронне банкрутство, оскільки на сьогодні саме через те, як в діючому кодексі сформовано норму, ми не можемо застосовувати цей інститут", - зазначила заступник міністра юстиції Валерія Коломієць, представляючи законопроект у парламенті.

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, метою і завданням проекту закону є усунення технічних неузгодженостей та недоліків, врегулювання суперечливих питань та узгодження деяких положень Кодексу між собою.

Запропоновані проектом Закону зміни стосуються, зокрема:

- узгодження положень Кодексу, приведення їх у відповідність до Господарського процесуального кодексу України, Законів України "Про запобігання корупції", "Про управління об’єктами державної власності", "Про судовий збір", "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів";

- уніфікації, усунення розбіжностей у термінології в всьому тексті Кодексу; змін, пов’язаних з впровадженням автоматизованої системи "Банкрутство та неплатоспроможність";

- удосконалення порядку відбору арбітражних керуючих у справах про банкрутство;

- виключення з тексту Кодексу некоректних або суперечливих норм, а також конкретизація положень Кодексу;

- приведення у відповідність норм Кодексу до законодавства у сфері архівної справи та діловодства;

- установлення чітких строків для погашення вимог кредиторів та усунення можливості зловживань з боку арбітражного керуючого;

- регулювання питання поводження з майном банкрута після закриття провадження у справі про банкрутство.

Що було раніше

Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 1 червня, підтримала в першому читанні президентський проект закону № 4220 щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.



