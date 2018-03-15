Рада разрешила задержание и арест нардепа Бакулина (дополнено)

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 20318 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 36112 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 41283 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 89354 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 85631 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина, передает корреспондент УНН.

За привлечение к уголовной ответственности проголосовали 274 народных депутатов Украины, за задержание проголосовали 252 народных депутата, и за арест - 240 народных депутатов.

Напомним, 16 февраля Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Евгения Бакулина.

Со своей стороны председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что получил представление Генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия парламентом на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина и безотлагательно передал документы на рассмотрение парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы ВР.

12 марта Комитет по вопросам регламента и организации работы признал законными три представления Генпрокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина и направил их председателю парламента.

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