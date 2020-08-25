Рада дала зеленый свет строительству объездной во Львове - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. На внеочередной сессии Верховной Рады 25 августа рассмотрено ратификацию финансового соглашения "Европейские дороги Украины III" между Украиной и Европейским инвестиционным банком о привлечении займа, в рамках которого планируется капитальный ремонт и строительство объездной дороги Львова. О важности объездной дороги Львова и когда ее можно ожидать, УНН рассказал нардеп Павел Бакунец.
"Однозначно это важно, потому что мы имеем сегодня увеличение количества автомобилей, в последние годы привезенных из-за границы, и растаможенных б/у. И на дорогах сплошной коллапс. Я лично часто езжу по объездной дороге Львова, она просто стоит", - сказал Бакунец.
По мнению нардепа, строительство этой дороги ожидается примерно через полгода.
"Если сейчас Рада утвердит и состоится ратификация, тогда пока деньги перейдут, и тем более они идут не одним траншем, а двумя равными. Думаю, что это произойдет не раньше, чем весной следующего года, в лучшем случае. Не говоря о временах года, я понимаю, поскольку я в местном самоуправлении, что это время. На бумаги и на получение разрешения, а это сметная документация, экспертиза, тендер, разрешение на начало работ, это полгода минимум", - рассказал Бакунец.
Напомним, сегодня ВР ратифицировала финансовые соглашения (президентские законопроекты 0055 и 0056), которые предусматривают предоставление Украине займа на строительство дорог и дорожных развязок для безопасности движения.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, средства будут направлены на капитальный ремонт дороги Киев-Одесса, строительство северной объездной города Львова, а также трех многоуровневых развязок и двух путепроводов во Львовской и Ровенской областях, возле Тернополя.
"Также на развитие интеллектуальных транспортных систем для того, чтобы дороги были не только безопасными, но и умными", - сказал Криклий.