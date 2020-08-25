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Кредит від ЄІБ: у Мінінфраструктури розповіли, на що підуть 50 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. За 50 млн євро, які України отримає в кредит від Європейського інвестиційного банку, планують побудувати північно-східну ділянку об’їзної дороги навколо міста Тернопіль, три багаторівневі розв’язки та два шляхопроводи у Львівській, Рівненській областях і біля Тернополя, а також розбудувати інтелектуальні транспортні системи. Про це розповів під час обговорення президентського законопроекту №0056 про ратифікацію Фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком щодо транспортного зв’язку в Україні міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.

Кредит від ЄІБ: у Мінінфраструктури розповіли, на що підуть 50 млн євро

"Кошти будуть спрямовані на будівництво північно-східної ділянки об’їзної дороги навколо міста Тернопіль, також на будівництво трьох багаторівневих розв’язок та двох шляхопроводів у Львівській та Рівненській областях, біля Тернополя. А також розбудову інтелектуальних транспортних систем для того, щоб дороги були не тільки безпечними, а і розумними", - сказав Криклій.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому президентський законопроект №0056 про ратифікацію Фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком щодо транспортного зв’язку в Україні. Загальний обсяг залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку становить 50 млн євро.

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