Кредит від ЄІБ: у Мінінфраструктури розповіли, на що підуть 50 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. За 50 млн євро, які України отримає в кредит від Європейського інвестиційного банку, планують побудувати північно-східну ділянку об’їзної дороги навколо міста Тернопіль, три багаторівневі розв’язки та два шляхопроводи у Львівській, Рівненській областях і біля Тернополя, а також розбудувати інтелектуальні транспортні системи. Про це розповів під час обговорення президентського законопроекту №0056 про ратифікацію Фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком щодо транспортного зв’язку в Україні міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.
"Кошти будуть спрямовані на будівництво північно-східної ділянки об’їзної дороги навколо міста Тернопіль, також на будівництво трьох багаторівневих розв’язок та двох шляхопроводів у Львівській та Рівненській областях, біля Тернополя. А також розбудову інтелектуальних транспортних систем для того, щоб дороги були не тільки безпечними, а і розумними", - сказав Криклій.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому президентський законопроект №0056 про ратифікацію Фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком щодо транспортного зв’язку в Україні. Загальний обсяг залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку становить 50 млн євро.