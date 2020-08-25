Рада ратифікувала угоду з ЄІБ щодо надання Україні 50 млн євро на інвестування в дорожні об’єкти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому президентський законопроект №0056 про ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком щодо транспортного зв’язку в Україні. Відповідне рішення підтримали 273 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
“Проектом закону ратифікується фінансова угода, яка передбачає інвестування розвитку дорожніх об’єктів, що сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху, економічності та комфортності перевезень пасажирів та вантажів”, — йдеться у пояснювальній записці.
Зазначається, що ухвалення законопроекту створить правові підстави для реалізації фінансової угоди та подальшої реалізації проекту “Транспортний зв’язок в Україні — Фаза І”.
Загальний обсяг залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку для реалізації цього проекту становить 50 млн євро (без ПДВ).
Нагадаємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій обговорив з головою представництва ЄІБ в Україні Жаном-Еріком де Загоном подальшу співпрацю в реалізації нових перспективних проектів за різними напрямками, зокрема щодо розвитку екологічного міського громадського транспорту.