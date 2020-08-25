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Рада ратифікувала угоду з ЄІБ щодо надання Україні 50 млн євро на інвестування в дорожні об’єкти

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому президентський законопроект №0056 про ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком щодо транспортного зв’язку в Україні. Відповідне рішення підтримали 273 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада ратифікувала угоду з ЄІБ щодо надання Україні 50 млн євро на інвестування в дорожні об’єкти

“Проектом закону ратифікується фінансова угода, яка передбачає інвестування розвитку дорожніх об’єктів, що сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху, економічності та комфортності перевезень пасажирів та вантажів”, — йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що ухвалення законопроекту створить правові підстави для реалізації фінансової угоди та подальшої реалізації проекту “Транспортний зв’язок в Україні — Фаза І”.

Загальний обсяг залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку для реалізації цього проекту становить 50 млн євро (без ПДВ).

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій обговорив з головою представництва ЄІБ в Україні Жаном-Еріком де Загоном подальшу співпрацю в реалізації нових перспективних проектів за різними напрямками, зокрема щодо розвитку екологічного міського громадського транспорту.

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