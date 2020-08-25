Рада дала зелене світло будівництву об'їзної у Львові - нардеп

“Однозначно це важливо, тому що ми маємо сьогодні збільшення автомобілів, останніми роками привезених з-за кордону, і розмитнених б/у. І на дорогах суцільний колапс. Я особисто часто їзджу об’їзною дорогою Львова, вона просто стоїть”, — сказав Бакунець.

На думку нардепа, будівництво цієї дороги очікується приблизно через пів року.

“Якщо зараз Рада затвердить і відбудеться ратифікація, тоді поки гроші перейдуть, і тим паче вони йдуть не одним траншем, а двома рівними. Думаю, що це відбудеться не швидше, ніж навесні наступного року, в найкращому випадку. Не говорячи про пори року, я розумію, оскільки я в місцевому самоврядуванні, що це час. На папери і на отримання дозволу, а це кошторисна документація, експертиза, тендер, дозвіл на початок робіт, це пів року мінімум“, — розповів Бакунець.

Нагадаємо, сьогодні ВР ратифікувала фінансові угоди (президентські законопроекти 0055 та 0056), які передбачають надання Україні позики на будівництво доріг та дорожніх розв’язок для безпеки руху.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт дороги Київ-Одеса, будівництво північної об’їзної міста Львова, а також трьох багаторівневих розв’язок та двох шляхопроводів у Львівській та Рівненській областях, біля Тернополя.

“Також на розбудову інтелектуальних транспортних систем для того, щоб дороги були не тільки безпечними, а і розумними”, — сказав Криклій.