Совет Безопасности ООН не принял резолюцию по химической атаке в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Заседание Совета Безопасности ООН, созванное после ядовитой атаки на сирийский город Хан-Шейхун, закончилось безрезультатно, передает УНН со ссылкой на AFP.
Участники не смогли достичь консенсуса и не удосужились принять проект резолюции, подготовленной США, Франция и Великобританией. При этом представители государств, являющихся членами Совбеза, обвиняли друг друга в недееспособности.
Против принятия резолюции по применению химического оружия в Сирии выступила Россия. США заявили, что отдельным государствам пора действовать самостоятельно в урегулировании сирийского кризиса.
Постоянная представительница США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия и Иран, которые поддерживают Башара Асада, не заинтересованы в мирном урегулировании в Сирии.
“Сколько еще детей должны умереть, пока Россия забеспокоится? Когда Организация Объединенных Наций последовательно терпит неудачу в своей обязанности действовать коллективно, в жизни государств наступает время, когда мы вынуждены действовать самостоятельно”, — добавила Н.Хейли.
Представительница США не конкретизировала, что она имеет в виду.