Рада Безпеки ООН не ухвалила резолюцію щодо хімічної атаки в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Засідання Ради Безпеки ООН, скликане після отруйної атаки на сирійське місто Хан-Шейхун, закінчилося безрезультатно, передає УНН з посиланням на AFP.
Учасники не змогли досягти консенсусу та не спромоглися ухвалити проект резолюції, яку підготували США, Франція та Велика Британія. При цьому представники держав, які є членами Радбезу, звинувачули одне одного в недієздатності.
Проти ухвалення резолюції щодо застосування хімічної зброї у Сирії виступила Росія. США заявили, що окремим державам пора діяти самостійно в урегулюванні сирійської кризи.
Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що Росія та Іран, які підтримують Башара Асада, не зацікавлені в мирному врегулюванні в Сирії.
“Скільки ще дітей повинні померти, поки Росія занепокоїться? Коли Організація Об’єднаних Націй послідовно зазнає невдачі у своєму обов’язку діяти колективно, в житті держав настає час, коли ми змушені діяти самостійно”, — додала Н.Хейлі.
Представниця США не конкретизувала, що вона має на увазі.