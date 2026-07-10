Работы в Вишневом продолжаются - как сейчас выглядит город, показали в ГСЧС
Киев • УНН
В Вишневом более 400 специалистов ГСЧС пятые сутки ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации. Спасатели разбирают завалы и обследуют территории с помощью роботизированных комплексов.
Более 400 специалистов ГСЧС и других служб продолжают ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации в Вишневом. На месте разбирают завалы, обследуют поврежденные территории, извлекают взрывоопасные предметы и оказывают помощь местным жителям. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Уже пятые сутки продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в Вишневом. К аварийно-восстановительным работам привлечены более 400 специалистов, среди них — 232 спасателя, и 131 единица техники. Все работают в сверхсложных условиях
Сейчас специалисты проливают и разбирают разрушенные конструкции. Параллельно обследуют территории: взрывоопасные предметы выявляют и извлекают с помощью современных роботизированных комплексов.
В штабе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации непрерывно принимают обращения от местных жителей. Спасатели вместе с представителями других служб обследуют поврежденные дома, помогают людям и оперативно реагируют на их потребности.
На месте также работают психологи ГСЧС, представители власти, полиция, коммунальщики и волонтеры, которые поддерживают людей.
Напомним
В результате российской атаки в Вишневом зафиксированы самые большие разрушения жилого сектора за все время полномасштабного вторжения - 13 гектаров жилой застройки.
Впоследствии Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от СБУ и разведки детального выяснения, что произошло в Вишневом на Киевщине, где утром из-за угрозы повторной детонации эвакуировали людей.
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