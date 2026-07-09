В Вишневом враг поразил склад с боеприпасами, будут увольнения в "Укроборонпроме" - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о поражении склада боеприпасов в Вишневом, принадлежавшего предприятию Укроборонпрома. Он анонсировал увольнения в Укроборонпроме и привлечение виновных к ответственности.
В Вишневом, что на Киевщине, находился склад одного из предприятий "Укроборонпрома". Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами и анонсировал увольнения в "Укроборонпроме", передает УНН.
Абсолютно ужасная ситуация. В Вишневом был склад боеприпасов, враг поразил этот склад, пострадало большое количество людей. Большое количество потерь, мои соболезнования, но соболезнований недостаточно
Президент подчеркнул, что "получил всю информацию от Службы безопасности Украины, от Министерства внутренних дел, от Генеральной прокуратуры", а также напомнил, что начато уголовное производство.
Будут люди привлечены к ответственности, будут увольнения в "Укроборонпроме", потому что склад был одного из предприятий "Укроборонпрома"
Напомним
В результате российской атаки в Вишневом зафиксированы наибольшие разрушения жилого сектора за все время полномасштабного вторжения - 13 гектаров жилой застройки.
Впоследствии Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от СБУ и разведки детального выяснения, что произошло в Вишневом на Киевщине, где утром из-за угрозы повторной детонации эвакуировали людей.