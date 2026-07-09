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В Вишневом враг поразил склад с боеприпасами, будут увольнения в "Укроборонпроме" - Зеленский

Киев • УНН

 • 562 просмотра

Президент Зеленский сообщил о поражении склада боеприпасов в Вишневом, принадлежавшего предприятию Укроборонпрома. Он анонсировал увольнения в Укроборонпроме и привлечение виновных к ответственности.

В Вишневом враг поразил склад с боеприпасами, будут увольнения в "Укроборонпроме" - Зеленский

В Вишневом, что на Киевщине, находился склад одного из предприятий "Укроборонпрома". Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами и анонсировал увольнения в "Укроборонпроме", передает УНН.

Абсолютно ужасная ситуация. В Вишневом был склад боеприпасов, враг поразил этот склад, пострадало большое количество людей. Большое количество потерь, мои соболезнования, но соболезнований недостаточно 

- сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "получил всю информацию от Службы безопасности Украины, от Министерства внутренних дел, от Генеральной прокуратуры", а также напомнил, что начато уголовное производство.

Будут люди привлечены к ответственности, будут увольнения в "Укроборонпроме", потому что склад был одного из предприятий "Укроборонпрома" 

- резюмировал Зеленский.

Напомним 

В результате российской атаки в Вишневом зафиксированы наибольшие разрушения жилого сектора за все время полномасштабного вторжения - 13 гектаров жилой застройки. 

Впоследствии Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от СБУ и разведки детального выяснения, что произошло в Вишневом на Киевщине, где утром из-за угрозы повторной детонации эвакуировали людей.

Антонина Туманова

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