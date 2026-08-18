Работы по удалению деревьев на Теремках - КГГА не принимала решений

Киевские городские власти не принимали решений о возобновлении работ по вырубке деревьев на Теремках. Договорённость о приостановке этих работ, которой представители городской власти и общественности достигли во время встречи 11 августа, остаётся в силе, сообщает КГГА, передаёт УНН.

Детали

В то же время продолжаются организационные и логистические процессы, связанные с реализацией мероприятий по обеспечению энергетической устойчивости.

В частности, транспортировка и хранение предварительно изолированных трубопроводов. Техника, которую могла видеть общественность, используется именно для транспортировки сетей. На участке также может осуществляться перемещение техники и другие организационно-логистические работы, не связанные с удалением зелёных насаждений - говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Контекст

Недавно в Киеве возник конфликт из-за прокладки теплотрассы в Теремковском парке, которая должна пройти через зелёную зону.

Активисты и местные жители выступили против проведения работ и заявили, что тепловую сеть якобы планируют проложить через парковую зону, хотя проектная документация предусматривала другой маршрут.

И. о. первого заместителя председателя КГГА Пётр Пантелеев заявил, что для строительства теплотрассы на столичных Теремках утверждён только один проект, а альтернативные маршруты были частью поиска оптимального проектного решения.

Напомним

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец озвучил порядок удаления деревьев и штрафы за самовольную вырубку насаждений.