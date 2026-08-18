Роботи з видалення дерев на Теремках - КМДА не ухвалювала рішень
Київ • УНН
Міська влада Києва не ухвалювала рішень про відновлення видалення дерев на Теремках, домовленість про призупинення робіт лишається в силі. Тривають лише логістичні процеси з транспортування трубопроводів для енергостійкості.
Міська влада Києва не ухвалювала рішень щодо відновлення робіт з видалення дерев на Теремках. Домовленість про призупинення цих робіт, якої представники міської влади та громадськості досягли під час зустрічі 11 серпня, лишається в силі, повідомляє КМДА, передає УНН.
Деталі
Водночас тривають організаційні та логістичні процеси, пов’язані з реалізацією заходів з енергостійкості.
Зокрема, транспортування та зберігання попередньо ізольованих трубопроводів. Техніка, яку могла бачити громадськість, використовується саме для транспортування мереж. На ділянці також може здійснюватися переміщення техніки та інші організаційно-логістичні роботи, що не пов’язані з видаленням зелених насаджень
Контекст
Нещодавно у Києві виник конфлікт через прокладання тепломережі у Теремківському парку, яка має пройти через зелену зону.
Активісти та місцеві жителі виступили проти проведення робіт і заявили, що теплову мережу нібито планують прокласти через паркову зону, хоча проєктна документація передбачала інший маршрут.
В. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що для будівництва тепломережі на столичних Теремках затверджений лише один проєкт, альтернативні маршрути були частиною пошуку оптимального проєктного рішення.
Нагадаємо
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець озвучив порядок видалення дерев та штрафи за самовільне вирубування насаджень.