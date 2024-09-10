Работали на рашистов: задержаны экс-чиновник Купянского горсовета и агитатор из Херсона

Служба безопасности задержала на Харьковщине и в Херсоне еще двух коллаборационистов, которые в начале полномасштабной войны сотрудничали с рф. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Одним из фигурантов является бывший чиновник Купянского горсовета, который после захвата громады добровольно вступил в местную оккупационную администрацию России. Там его назначили "главным специалистом отдела строительства, - говорится в сообщении.

Детали

На этой "должности" коллаборационист занимался реконструкцией разрушенных рашистами зданий для их дальнейшей передачи на нужды страны-агрессора. Прежде всего на таких объектах враг "расквартировывал" личный состав оккупационных группировок россии и обустраивал их склады с боеприпасами.

После деоккупации общины коллаборационист сбежал в Харьков, где скрывался как "переселенец". Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в арендованной квартире.

Еще одной пособницей врага оказалась жительница Херсона. После захвата областного центра она устроилась в оккупационный "избирком", - сообщают правоохранители.

Находясь в составе псевдоучреждения, женщина была членом так называемых "мобильных групп голосования", которые обходили помещения местных жителей и агитировали их поддержать фейковый референдум.

Одновременно коллаборантка требовала от людей поставить подпись в "бюллетенях по присоединению" региона в состав рф.

После освобождения областного центра злоумышленница осталась в городе, где пыталась "залечь на дно" и избежать правосудия. Служба безопасности задокументировала преступные действия фигурантки и задержала ее.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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