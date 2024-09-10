Працювали на рашистів: затримано експосадовця Куп’янської міськради та агітаторку з Херсона

Служба безпеки затримала на Харківщині та в Херсоні ще двох колаборантів, які на початку повномасштабної війни співпрацювали з рф. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Одним із фігурантів є колишній посадовець Куп’янської міськради, який після захоплення громади добровільно вступив до місцевої окупаційної адміністрації росії. Там його призначили "головним спеціалістом відділу будівництва, - йдеться у повідомленні.

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На цій "посаді" колаборант займався реконструкцією зруйнованих рашистами будівель для їх подальшої передачі на потреби країни-агресора. Насамперед на таких об’єктах ворог "розквартировував" особовий склад окупаційних угруповань росії та облаштовував їхні склади з боєприпасами.

Після деокупації громади колаборант втік до Харкова, де переховувався як "переселенець". Співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали в орендованій квартирі.

Ще однією поплічницею ворога виявилася жителька Херсона. Після захоплення обласного центру вона влаштувалася до окупаційного "виборчкому", - повідомляють правоохоронці.

Перебуваючи у складі псевдоустанови, жінка була членом так званих "мобільних груп голосування", які обходили помешкання місцевих жителів та агітували їх підтримати фейковий референдум.

Одночасно колаборантка вимагала від людей поставити підпис у "бюлетенях щодо приєднання" регіону до складу рф.

Після звільнення обласного центру зловмисниця залишилася у місті, де намагалася "залягти на дно" та уникнути правосуддя. Служба безпеки задокументувала злочинні дії фігурантки та затримала її.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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