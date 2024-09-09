Поджигал объекты Укрзализныци на Полтавщине: задержан агент рф
Киев • УНН
На Полтавщине задержан местный житель, который по заданию российских спецслужб поджигал объекты Укрзализныци. Злоумышленник планировал серию поджогов релейных шкафов на главных железнодорожных линиях региона.
Служба безопасности и Национальная полиция задержали на Полтавщине пособника рф, который готовил серию поджогов на стратегических объектах Укрзализныци. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Под "прицелом" врага были релейные шкафы на главных линиях железнодорожного сообщения региона. Для совершения диверсий оккупанты дистанционно привлекли местного жителя из Лубенского района области,
Детали
Отмечается. что мужчина попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал "легкого заработка" в телеграмм-каналах. Чтобы выполнить вражеское задание, фигурант отслеживал локации потенциальных целей, а затем из бинокля наблюдал за ними, выбирая "удобное время" для поджога.
В то же время злоумышленник приобрел вспомогательные средства - легковоспламеняющуюся смесь, защитные перчатки, нож и многофункциональный молоток для взлома дверей энергооборудования. Подготовившись таким образом, он поджег релейный шкаф и снял возгорание на камеру своего телефона.
По данным следствия, злоумышленник планировал продолжить серию поджогов.
Правоохранители задержали фигуранта, когда он проводил доразведку вблизи новой "цели". У задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами коммуникации с оккупантами, а также орудия для совершения поджогов.
Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 113 и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, приготовление к диверсии, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним
На Черниговщине нейтрализовали группу из 4 человек, которые поджигали железнодорожное оборудование по заказу российских спецслужб. Диверсанты пытались сорвать перевозку войск и техники на фронт.