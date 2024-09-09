Поджигал объекты Укрзализныци на Полтавщине: задержан агент рф

Служба безопасности и Национальная полиция задержали на Полтавщине пособника рф, который готовил серию поджогов на стратегических объектах Укрзализныци. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Под "прицелом" врага были релейные шкафы на главных линиях железнодорожного сообщения региона. Для совершения диверсий оккупанты дистанционно привлекли местного жителя из Лубенского района области, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается. что мужчина попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал "легкого заработка" в телеграмм-каналах. Чтобы выполнить вражеское задание, фигурант отслеживал локации потенциальных целей, а затем из бинокля наблюдал за ними, выбирая "удобное время" для поджога.

В то же время злоумышленник приобрел вспомогательные средства - легковоспламеняющуюся смесь, защитные перчатки, нож и многофункциональный молоток для взлома дверей энергооборудования. Подготовившись таким образом, он поджег релейный шкаф и снял возгорание на камеру своего телефона.

По данным следствия, злоумышленник планировал продолжить серию поджогов.

Правоохранители задержали фигуранта, когда он проводил доразведку вблизи новой "цели". У задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами коммуникации с оккупантами, а также орудия для совершения поджогов.

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 113 и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, приготовление к диверсии, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

На Черниговщине нейтрализовали группу из 4 человек, которые поджигали железнодорожное оборудование по заказу российских спецслужб. Диверсанты пытались сорвать перевозку войск и техники на фронт.