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Рабинович: за пять лет покупательная способность украинцев уменьшилась в разы

Киев  •  УНН

 • 4839 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. За последние пять лет покупательная способность каждого украинца упала в несколько раз — экономическая ситуация в Украине сегодня абсолютно близка к краху. Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии “За життя” Вадим Рабинович в эфире авторской программы “Кто кому Рабинович” на телеканале “112 Украина”.

“Невозможно построить успешную страну, не имея ориентиров — экономических, политических, моральных. Вот в экономике — куда мы идем? Украинцы не хуже меня по своему холодильнику и по своей жизни знают, что за последние пять лет покупательная способность практически каждого человека уменьшилась в несколько раз — у кого-то в 2, а у кого-то и в 50. Сегодня мы уже не можем себе позволить даже четвертой части того, что могли! Экономическая ситуация в Украине абсолютно близка к краху”, — констатировал политик.

Он выразил уверенность, что сегодня у Украины серьезные проблемы и с политическим курсом.

“Мы поссорились практически со всеми соседями. Сегодня украинцы ожидают встречи Путина и Трампа (президентов РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — ред.), чтобы узнать, что они для нас решат. Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель — ред.) с Макроном (президент Франции Эмманюэль Макрон — ред.) продвигают свою идеологию — и нас там уже тоже нет. Мы зашли в политический тупик, а куда двигаться — мы не знаем. Единственное нормальное предложение, которое было, — это то, что партия „За життя“ предлагала с самого начала: нейтральная независимая страна, которая выигрывает на удачном территориальном расположении. Мы сейчас растеряли десятки и сотни поддерживающих нас людей и стран. И к чему пришли? Ни к чему, увы”, — подчеркнул парламентарий.

По его словам, сегодня “патриоты, которые во время Майдана были совестью страны”, перешли в бизнес.

“С точки зрения морали углубляться не буду. Вы прекрасно понимаете, что сегодня царствует „человек с ружьем“. Сегодня на глазах всех нарушаются законы в парламенте. Сегодня депутаты голосуют тремя ногами и шестью руками — и говорят потом, мол, я думал, что этот закон правильный. То есть здесь у нас тоже тупик. Патриоты сегодня, которые, казалось бы, стали совестью страны, вдруг — раз — и перешли в бизнес практически всем составом”, — рассказал лидер партии “За життя”.

Он убежден, что сейчас наша главная задача — не дать шанс тем, кто грабил страну 27 лет, продолжать это делать и дальше.

“Буквально несколько лет назад каждый из ныне власть имущих выступал и говорил, что последние столько-то лет страну грабили, и вот сейчас мы пришли, и вот сейчас все сделаем как надо. К глубокому сожалению, через 7-9 месяцев (перед следующими выборами — ред.) мы услышим ту же самую песню. У меня одно пожелание — давайте захотим, чтобы те, кто 27 лет грабит страну, не получил шанса делать это в последующие годы. А то у нас парадокс — ничто так не удивляет украинцев после выборов, как сделанный выбор. Поэтому на предстоящие выборы надо идти с умом — и голосовать за тех, кто не был при власти и не грабил раньше нас с вами!” — резюмировал Вадим Рабинович.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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