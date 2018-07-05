Рабинович: за пять лет покупательная способность украинцев уменьшилась в разы

"Неможливо побудувати успішну країну, не маючи орієнтирів - економічних, політичних, моральних. Ось в економіці - куди ми йдемо? Українці не гірше за мене по своєму холодильнику і по своєму житті знають, що за останні п'ять років купівельна спроможність практично кожної людини зменшилася в кілька разів - у кого-то в 2, а у кого-то і в 50. Сьогодні ми вже не можемо собі дозволити навіть четвертої частини того, що могли! Економічна ситуація в Україні абсолютно близька до краху ", - констатував політик.

Він висловив упевненість, що сьогодні Україна має серйозні проблеми і з політичним курсом.

"Ми посварилися практично з усіма сусідами. Сьогодні українці очікують зустрічі Путіна і Трампа (президентів РФ і США - Володимира Путіна і Дональда Трампа - ред.), Щоб дізнатися, що вони для нас вирішать. Меркель (канцлер Німеччини Ангела Меркель - ред.) З Макрона (президент Франції Емманюель Макрон - ред.) Просувають свою ідеологію - і нас там вже теж немає. Ми зайшли в політичний глухий кут, а куди рухатися - ми не знаємо. Єдине нормальна пропозиція, яке було, - це те, що партія "За життя" пропонувала з самого початку: нейтральна незалежна країна, яка виграє на вдалому територіальному розташуванні. Ми зараз розгубили десятки і сотні підтримують нас людей і країн. І до чого прийшли? Ні до чого, на жаль ", - підкреслив парламентарій.

За його словами, сьогодні "патріоти, які під час Майдану були совістю країни", перейшли в бізнес.

"З точки зору моралі заглиблюватися не буду. Ви прекрасно розумієте, що сьогодні панує "людина з рушницею". Сьогодні на очах усіх порушуються закони в парламенті. Сьогодні депутати голосують трьома ногами і шістьма руками - і кажуть потім, мовляв, я думав, що цей закон правильний. Тобто тут у нас теж тупик. Патріоти сьогодні, які, здавалося б, стали совістю країни, раптом - раз - і перейшли в бізнес практично всім складом ", - розповів лідер партії" За життя ".

Він переконаний, що зараз наше головне завдання - не дати шанс тим, хто грабував країну 27 років, продовжувати це робити і далі.

"Буквально кілька років тому кожен з нині можновладців виступав і говорив, що останні стільки-то років країну грабували, і ось зараз ми прийшли, і ось зараз все зробимо як треба. На превеликий жаль, через 7-9 місяців (перед наступними виборами - ред.) Ми почуємо ту ж саму пісню. У мене одне побажання - давайте захочемо, щоб ті, хто 27 років грабує країну, не отримав шансу робити це в наступні роки. А то у нас парадокс - ніщо так не дивує українців після виборів, як зроблений вибір. Тому на майбутні вибори треба йти з розумом - і голосувати за тих, хто не був при владі і не грабував раніше нас з вами! "- резюмував Вадим Рабинович.