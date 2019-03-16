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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рабинович: посол США публично подтвердила, что Украина управляется из-за рубежа

Киев • УНН

 • 5688 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович публично подтвердила, что Украина находится под внешним управлением. Такое заявление в эфире своей авторской программы “Кто кому Рабинович” на телеканале “112 Украина” сделал народный депутат и глава партии “Оппозиционная платформа — За життя” Вадим Рабинович, передает УНН.

Рабинович: посол США публично подтвердила, что Украина управляется из-за рубежа

“Посол Соединенных Штатов высказалась о том, что нужно провести международный аудит в "Укроборонпроме“, сменить антикоррупционного прокурора (Назара Холодницкого — ред.) и так далее. Скажите, в какой колониальной стране было такое, чтобы иностранный посол давал команду убрать какого-нибудь прокурора? Я думаю, что госпожа посол сделала нам одолжение. Она еще раз, но теперь уже публично, не стесняясь ничего, подтвердила, что Украина управляется из-за рубежа. Нам навязали долги, кабальные условия по всем вопросам. Что вам еще надо? Надо убрать Холодницкого? Он что, не выполняет указания из Вашингтонского обкома?” — возмутился политик.

Он также добавил, что иностранные представители уже не первый раз вмешиваются во внутренние дела Украины и указывают, кого именно назначать на те или иные государственные посты.

“Нам подкидывают один-два миллиарда "помощи“, а за это мы должны отдать им свой лес, землю и вообще все, что можно придумать. А теперь они еще и будут назначать здесь министров здравоохранения, убирать прокуроров... Ну так признайте тогда нас уже своим Штатом! Или давайте потребуем от Трампа в Америке убрать кого-нибудь с должности. Что это будет? Они подумают, что у нас что-то не так с головой”, — подчеркнул нардеп.

Как отметил глава “Оппозиционной платформы — За життя”, подобные поступки представителя США в Украине — это беспрецедентное вмешательство в дела нашей страны.

“О каком достоинстве мы говорим, если иностранный посол рассказывает нам, как нам жить? Какое достоинство в том, что люди из-за рубежа к нам приезжают, сколачивают состояние и потом рассказывают у себя, как они были на заработках в колониальной Украине?” — подытожил Вадим Рабинович.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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