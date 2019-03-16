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Рабінович: посол США публічно підтвердила, що Україна керується з-за кордону

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Надзвичайний і повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович публічно підтвердила, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням. Таку заяву в ефірі своєї авторської програми "Хто кому Рабинович" на телеканалі "112 Україна" зробив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович, передає УНН.

Рабінович: посол США публічно підтвердила, що Україна керується з-за кордону

"Посол Сполучених Штатів висловилася про те, що потрібно провести міжнародний аудит в" Укроборонпрому ", змінити антикорупційного прокурора (Назара Холодницька - ред.) І так далі. Скажіть, в якій колоніальної країні було таке, щоб іноземний посол давав команду прибрати якогось прокурора? Я думаю, що пані посол зробила нам послугу. Вона ще раз, але тепер уже публічно, не соромлячись нічого, підтвердила, що Україна керується з-за кордону. нам нав'язали борги, кабальні умови з усіх питань. що вам ще треба? треба прибрати олодніцкого? Він що, не виконує вказівки з Вашингтонського обкому? "- обурився політик.

Він також додав, що іноземні представники вже не перший раз втручаються у внутрішні справи України і вказують, кого саме призначати на ті чи інші державні посади.

"Нам підкидають один-два мільярди" допомоги ", а за це ми повинні віддати їм свій ліс, землю і взагалі все, що можна придумати. А тепер вони ще й будуть призначати тут міністрів охорони здоров'я, прибирати прокурорів ... Ну так визнайте тоді нас уже своїм Штатом! Або давайте будемо вимагати від Трампа в Америці прибрати кого-небудь з посади. що це буде? Вони подумають, що у нас щось не так з головою ", - підкреслив нардеп.

Як зазначив глава "Опозиційною платформи - За життя", подібні вчинки представника США в Україні - це безпрецедентне втручання в справи нашої країни.

"Про яку гідність ми говоримо, якщо іноземний посол розповідає нам, як нам жити? Яке перевага в тому, що люди з-за кордону до нас приїжджають, збивають стан і потім розповідають у себе, як вони були на заробітках в колоніальній Україні? "- підсумував Вадим Рабинович.

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