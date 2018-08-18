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Рабинович: нам не нужны транши МВФ -- необходимо привлечь в Украину частных инвесторов

Киев • УНН

 • 3357 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Украине не нужны транши Международного валютного фонда, которые вгоняют страну в “бесконечную бедность”. Такое заявление сделал народный депутат и лидер партии “За життя” Вадим Рабинович в эфире программы “Большой вечер” на телеканале NewsOne, передает УНН.

Рабинович: нам не нужны транши МВФ -- необходимо привлечь в Украину частных инвесторов

“Представители мониторинговой миссии МВФ, которые сейчас едут в Украину — это не ревизоры, которые выдали нам кредит и теперь хотят проверить, не украли ли его. Это палачи украинской экономики и палачи украинского народа. Что они дали Украине? Они дали десятки миллиардов Турции, а нам дали копейки! Но долг этот реструктуризировали таким образом, что мы теперь будем их вечными должниками”, — заявил парламентарий.

По его мнению, украинская экономика способна работать и развиваться без привлечения кредитов МВФ. Для этого необходимо решить вопрос с коррупцией в государственных органах и крупнейших промышленных отраслях, а также установить четкие и понятные правила для иностранных инвесторов.

“Мы не можем жить на одних траншах. Нам не нужны транши, которые вгоняют нас в бесконечную бедность. Нам не нужны транши МВФ, под которые нужно вырубить лес, поднять тарифы или еще что-то. Нам гораздо проще привлечь сюда частных инвесторов. Для этого нужно лишь обеспечить прозрачные честные условия для их работы в стране”, — отметил Рабинович.

Он также призвал сторонников своей партии “За життя” и всех неравнодушных украинцев организовать демонстрацию и высказаться против условий, которые выдвинул Фонд Украине.

“Сегодня они приезжают, чтобы поднять тарифы! Завтра приедут, чтобы забрать у нас последнее. Я считаю, что молчать больше нельзя. Я призываю сторонников партии "За життя" во время приезда миссии МВФ выйти на улицу и показать отношение народа Украины к их драконовским методам и к убийству украинской экономики”, — подытожил народный депутат.

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