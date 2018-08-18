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Рабінович: нам не потрібні транші МВФ - необхідно привабити в Україну приватних інвесторів

Київ • УНН

 • 3357 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Україні не потрібні транші Міжнародного валютного фонду, які вганяють країну в "нескінченну бідність". Таку заяву зробив народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабинович в ефірі програми "Великий вечір" на телеканалі NewsOne , передає УНН.

Рабінович: нам не потрібні транші МВФ - необхідно привабити в Україну приватних інвесторів

"Представники моніторингової місії МВФ, які зараз їдуть в Україну - це не ревізори, які видали нам кредит і тепер хочуть перевірити, чи не вкрали чи його. Це кати української економіки і кати українського народу. Що вони дали Україні? Вони дали десятки мільярдів Туреччини, а нам дали копійки! Але борг цей реструктуризували таким чином, що ми тепер будемо їх вічними боржниками ", - заявив парламентарій.

На його думку, українська економіка здатна працювати і розвиватися без залучення кредитів МВФ. Для цього необхідно вирішити питання з корупцією в державних органах і найбільших промислових галузях, а також встановити чіткі і зрозумілі правила для іноземних інвесторів.

"Ми не можемо жити на одних транші. Нам не потрібні транші, які вганяють нас у нескінченну бідність. Нам не потрібні транші МВФ, під які потрібно вирубати ліс, підняти тарифи або ще щось. Нам набагато простіше залучити сюди приватних інвесторів. Для цього потрібно лише забезпечити прозорі чесні умови для їх роботи в країні ", - зазначив Рабинович.

Він також закликав прихильників своєї партії "За життя" і всіх небайдужих українців організувати демонстрацію і висловитися проти умов, які висунув Фонд України.

"Сьогодні вони приїжджають, щоб підняти тарифи! Завтра приїдуть, щоб забрати у нас останнє. Я вважаю, що мовчати більше не можна. Я закликаю прихильників партії "За життя" під час приїзду місії МВФ вийти на вулицю і показати ставлення народу України до їх драконівським методам і до вбивства української економіки ", - підсумував народний депутат.

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