RAB-регулирование возможно в условиях долгосрочных макропрогнозов - эксперт

"RAB-регулирование актуально для среды, где можно осуществлять долгосрочное прогнозирование, макропрогноз на пять лет. Как можно вводить RAB-регулирование, если неизвестны такие индикаторы как инфляция, ставки по кредитам и т.д.", - отметил Хирман.

Также, по его словам, RAB-регулирование должно вводиться постепенно, как это делали другие страны. Причем в этих странах RAB-регулирование вводилось не для привлечения инвестиций, а с целью повышения энергоэффективности и повышения качества услуг.

"Если сейчас нет инвестиций в электроэнергетическую отрасль, а те средства, которые есть, не всегда осваиваются, то где гарантии того, что инвестиции будут осваиваться после введения RAB-регулирования", - подчеркнул Хирман.

Он отметил также, что сначала в стране должен функционировать эффективный регулятор, а уже потом, после широкой дискуссии, надо принимать какое-то решение.

Напомним, советник вице-премьер-министра Владимир Евдокимов считает, что НКРЭКУ должна обнародовать расчеты RAB-тарифов , которые уже были проведены, а также последствия от проведения такого регулирования.