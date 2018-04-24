RAB-регулирование возможно в условиях долгосрочных макропрогнозов - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. RAB-регулирование актуально для среды, где можно сделать долгосрочный макропрогноз, например, на пять лет. Об этом во время круглого стола сказал член рабочей группы по созданию Фонда энергоэффективности Украины, бывший советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Карел Хирман, передает корреспондент УНН.
"RAB-регулирование актуально для среды, где можно осуществлять долгосрочное прогнозирование, макропрогноз на пять лет. Как можно вводить RAB-регулирование, если неизвестны такие индикаторы как инфляция, ставки по кредитам и т.д.", - отметил Хирман.
Также, по его словам, RAB-регулирование должно вводиться постепенно, как это делали другие страны. Причем в этих странах RAB-регулирование вводилось не для привлечения инвестиций, а с целью повышения энергоэффективности и повышения качества услуг.
"Если сейчас нет инвестиций в электроэнергетическую отрасль, а те средства, которые есть, не всегда осваиваются, то где гарантии того, что инвестиции будут осваиваться после введения RAB-регулирования", - подчеркнул Хирман.
Он отметил также, что сначала в стране должен функционировать эффективный регулятор, а уже потом, после широкой дискуссии, надо принимать какое-то решение.
Напомним, советник вице-премьер-министра Владимир Евдокимов считает, что НКРЭКУ должна обнародовать расчеты RAB-тарифов , которые уже были проведены, а также последствия от проведения такого регулирования.