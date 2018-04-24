RAB-регулювання можливе в умовах довгострокових макропрогнозів - експерт

КИЇВ. 24 квітня. УНН. RAB-регулювання актуальне для середовища, де можна зробити довгостроковий макропрогноз, наприклад, на п'ять років. Про це під час круглого столу сказав член робочої групи зі створення Фонду енергоефективності України, колишній радник з енергетичних питань прем'єр-міністра Словаччини Карел Хірман, передає кореспондент УНН.