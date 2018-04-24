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RAB-регулювання можливе в умовах довгострокових макропрогнозів - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. RAB-регулювання актуальне для середовища, де можна зробити довгостроковий макропрогноз, наприклад, на п'ять років. Про це під час круглого столу сказав член робочої групи зі створення Фонду енергоефективності України, колишній радник з енергетичних питань прем'єр-міністра Словаччини Карел Хірман, передає кореспондент УНН.

RAB-регулювання можливе в умовах довгострокових макропрогнозів - експерт

"RAB-регулювання актуальне для середовища, де можна здійснювати довгострокове прогнозування, макропрогноз на п'ять років. Як можна запроваджувати RAB-регулювання, якщо невідомі такі індикатори як інфляція, ставки за кредитами тощо", - зауважив Хірман.

Також, за його словами, RAB-регулювання має вводитися поступово, як це робили інші країни. При чому в цих країнах RAB-регулювання вводилося не для залучення інвестицій, а з метою підвищення енергоефективності та підвищення якості послуг.

"Якщо зараз немає інвестицій у електроенергетичну галузь, а ті кошти, що є, не завжди освоюються, то де гарантії того, що інвестиції будуть освоюватись після запровадження RAB-регулювання", - підкреслив Хірман.

Він наголосив також на тому, що спочатку в країні має функціонувати ефективний регулятор, а вже потім, після широкої дискусії, треба ухвалювати якесь рішення.

Нагадаємо, радник віце-прем'єр-міністра Володимир Євдокімов вважає, що НКРЕКП повинна оприлюднити розрахунки RAB-тарифів, які вже були проведені, а також наслідки від провадження такого регулювання. 

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