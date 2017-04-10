Р.Тиллерсон: удар по сирийской авиабазе – предупреждение КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назвал ракетный удар по сирийской военной базе Шайрат предупреждением другим странам, таким как КНДР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Американский ответ возможен, если от других стран исходит опасность, заявил Р.Тиллерсон, выступая в эфире телеканала ABC.
“Что касается Северной Кореи, нам совершенно ясно, что наша цель — безъядерный Корейский полуостров”, — подчеркнул глава Госдепартамента США.
Напомним, Министерство иностранных дел КНДР со своей стороны заявило, что американский удар по Сирии “миллион раз доказывает” правильность курса Пхеньяна на усиление своего ядерного потенциала.