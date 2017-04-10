Р.Тиллерсон: удар по сирийской авиабазе – предупреждение КНДР

Американский ответ возможен, если от других стран исходит опасность, заявил Р.Тиллерсон, выступая в эфире телеканала ABC.

“Что касается Северной Кореи, нам совершенно ясно, что наша цель — безъядерный Корейский полуостров”, — подчеркнул глава Госдепартамента США.

Напомним, Министерство иностранных дел КНДР со своей стороны заявило, что американский удар по Сирии “миллион раз доказывает” правильность курса Пхеньяна на усиление своего ядерного потенциала.