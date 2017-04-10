Р.Тіллерсон: удар по сирійській авіабазі – попередження КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Державний секретар США Рекс Тіллерсон назвав ракетний удар по сирійській військовій базі Шайрат попередженням іншим країнам, таким як КНДР. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Американська відповідь можлива, якщо від інших країн виходить небезпека, заявив Р.Тіллерсон, виступаючи в ефірі телеканалу ABC.
“Що стосується Північної Кореї, нам абсолютно зрозуміло, що наша мета — без’ядерний Корейський півострів”, — підкреслив глава Держдепартаменту США.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ КНДР зі свого боку заявило, що американський удар по Сирії “мільйон разів доводить” правильність курсу Пхеньяна на посилення свого ядерного потенціалу.