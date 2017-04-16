Р.Эрдоган заявил о планах обсудить возвращение к конституции смертной казни
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Выступая перед своими сторонниками после окончания референдума, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в правительстве страны начнут рассматривать вопрос о необходимости введения смертной казни, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после референдума об усилении власти президента он намерен провести консультации относительно возвращения смертной казни.
Обращаясь к толпе своих сторонников в Стамбуле, Р.Эрдоган сказал, что он намерен "немедленно" обсудить вопрос о возвращении к конституции казни с премьер-министром Бинали Йылдырыма и председателем оппозиционной Партии националистического движения Девлетом Бахчели.
Введение смертной казни будет означать конец переговоров о вступлении Турции в Европейский Союз.
Р.Эрдоган также заявил, что за изменения в Конституцию и усиление президентской власти проголосовали 51,5% граждан и отметил, что все должны уважать решение нации.
Государственное новостное агентство Anadolu сообщает, что по итогам подсчета 99,9% бюллетеней 51,2% избирателей проголосовали "за" усиление полномочий президента страны. 48,8% высказались "против" таких изменений.
Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе, которая предусматривает переход государства на президентскую систему правления.
Теперь президент Турции сможет сам назначать министров и высших государственных чиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. Также он будет возглавлять правительство после отмены должности премьер-министра в 2019 году.
Во время подготовки к референдуму значительно ухудшились отношения Турции и стран Евросоюза, запретили проведение на своей территории агитационных мероприятий с участием турецких министров.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о победе на референдуме по изменению конституции.