Р.Эрдоган заявил о планах обсудить возвращение к конституции смертной казни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после референдума об усилении власти президента он намерен провести консультации относительно возвращения смертной казни.

Обращаясь к толпе своих сторонников в Стамбуле, Р.Эрдоган сказал, что он намерен "немедленно" обсудить вопрос о возвращении к конституции казни с премьер-министром Бинали Йылдырыма и председателем оппозиционной Партии националистического движения Девлетом Бахчели.

Введение смертной казни будет означать конец переговоров о вступлении Турции в Европейский Союз.

Р.Эрдоган также заявил, что за изменения в Конституцию и усиление президентской власти проголосовали 51,5% граждан и отметил, что все должны уважать решение нации.

Государственное новостное агентство Anadolu сообщает, что по итогам подсчета 99,9% бюллетеней 51,2% избирателей проголосовали "за" усиление полномочий президента страны. 48,8% высказались "против" таких изменений.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе, которая предусматривает переход государства на президентскую систему правления.

Теперь президент Турции сможет сам назначать министров и высших государственных чиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. Также он будет возглавлять правительство после отмены должности премьер-министра в 2019 году.

Во время подготовки к референдуму значительно ухудшились отношения Турции и стран Евросоюза, запретили проведение на своей территории агитационных мероприятий с участием турецких министров.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о победе на референдуме по изменению конституции.