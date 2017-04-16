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Р.Ердоган заявив про плани обговорити повернення до конституції смертної кари

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Виступаючи перед своїми прихильниками після закінчення референдуму, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в уряді країни почнуть розглядати питання про необхідність запровадження страти, передає УНН з посиланням на Reuters.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що після референдуму про посилення влади президента він має намір провести консультації щодо повернення смертної кари.

Звертаючись до натовпу своїх прихильників у Стамбулі, Р.Ердоган сказав, що він має намір “негайно” обговорити питання про повернення до конституції страти з прем’єр-міністром Біналі Їлдиримом і головою опозиційної Партії націоналістичного руху Девлетом Бахчелі.

Запровадження смертної кари означатиме кінець переговорів про вступ Туреччини до Європейського Союзу.

Р.Ердоган також заявив, що за зміни до конституції і посилення президентської влади проголосували 51,5% громадян і зазначив, що всі повинні поважати рішення нації.

Державне новинне агентство Anadolu повідомляє, що за підсумками підрахунку 99,9% бюлетенів 51,2% виборців проголосували “за” посилення повноважень президента країни. 48,8% висловилися “проти” таких змін.

Нагадаємо, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо конституційної реформи, яка передбачає перехід держави на президентську систему правління.

Тепер президент Туреччини зможе сам призначати міністрів та вищих державних чиновників, оголошувати надзвичайний стан та розпускати парламент. Також він буде очолювати уряд після скасування посади прем’єр-міністра у 2019 році.

Під час підготовки до референдуму значно погіршилися відносини Туреччини та країн Євросоюзу, які заборонили проведення на своїй території агітаційних заходів за участю турецьких міністрів.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про перемогу на референдумі щодо зміни конституції.

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