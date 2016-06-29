Р.Эрдоган решительно осудил теракт в аэропорту Стамбула
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил теракт в аэропорту Стамбула, сообщает турецкий телеканал NTV.
"Я решительно осуждаю эту атаку. Запад должен продемонстрировать решительную позицию против этого заговора ", - сказал он.
Р.Эрдоган выразил соболезнования турецкому народу и близким пострадавших. Он также выразил надежду, что атака на аэропорт Ататюрка станет поворотным моментом в общей борьбе с терроризмом во всем мире и особенно в западных странах.
Как сообщал УНН, власти Турции сообщили, что в результате теракта, произошедшего в аэропорту Ататюрка в городе Стамбуле погибли 50 человек, 60 пострадали .
Напомним, министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что у входа на станцию метро у международного аэропорта в Стамбуле произошел взрыв .
На текущий момент известно о как минимум двух взрывах при входе в аэропорт Ататюрка, известно, что взрывы прогремели в рамки металлоискателей.
По словам министра, уже известно, какая террористическая организация ответственна за этот взрыв, однако пока не разглашается.
Международный аэропорт Ататюрка закрыт на вход и выход.
Напомним, среди украинцев в Стамбуле есть пострадавшие.