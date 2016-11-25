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Р.Эрдоган пригрозил ЕС открытием границ для беженцев

Киев • УНН

 • 8998 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу пригрозил, что Анкара может открыть мигрантам путь в Европу, если к этому шагу Турцию подтолкнут действия Европейского Союза, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Р.Эрдоган пригрозил ЕС открытием границ для беженцев

Заявление Р.Эрдогана прозвучало после принятия накануне резолюции Европарламента с требованием заморозить переговоры о вступлении Турции в ЕС.

"Если вы пойдете дальше, ворота на границе будут открыты. Ни на меня, ни на мой народ эти пустые угрозы не повлияют. Это не имело бы значения, даже если бы вы все одобрили голосование (Европарламента - ред.)", - сказал Р.Эрдоган.

Он также отметил, что Турция кормит до 3,5 млн беженцев, а также обвинил ЕС в невыполнении обязательств.

Напомним, 24 ноября Европейский парламент проголосовал за резолюцию с требованием временного замораживания переговоров о членстве Турции в ЕС из-за действий власти в стране после неудачной попытки переворота в июле этого года.

В принятой резолюции, которая не носит обязывающего характера для Еврокомиссии и стран-членов ЕС, основанием для "временного замораживания переговоров по вступлению Турции в ЕС" называются "репрессии" правительства в Анкаре относительно граждан страны после попытки путча. Ранее Эрдоган заявлял, что возможное решение Европарламента о приостановке переговоров с Анкарой относительно членства не будет иметь "никакого значения".

В соответствии с соглашением по урегулированию кризиса беженцев, заключенным между Турцией и ЕС в марте этого года, Анкара обязалась сотрудничать с Брюсселем с целью сдерживания потока мигрантов в обмен на финансовую помощь, безвизовый режим и ускорение переговоров относительно членства.

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